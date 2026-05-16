Cuando más lo necesitaba el Rebaño Sagrado, Omar Govea se hizo presente en el Estadio Jalisco.

El partido en la cancha del Estadio Jalisco arrancó intenso, con jugadas de peligro en ambas áreas, pero fue Cruz Azul el que se adelantó en el marcador con un gol de Jeremy Márquez apenas al minuto 4

Sin embargo, el Club Deportivo Guadalajara no se quedó con los brazos cruzados, pues tres minutos después Omar Govea empató el marcador con un potente disparo con la pierna derecha fuera del área.

El Estadio Jalisco explotó con el tanto del futbolista de 30 años de edad, que recibió a Chivas con un espectacular mosaico.

¿Cómo salió Chivas para enfrentar a Cruz Azul?