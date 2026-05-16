La previa de la Semifinal del Torneo Clausura 2026 vivió un episodio polémico después de que seguidores de Chivas lanzaran objetos contra el autobús de Cruz Azul.

La previa del partido entre Chivas y Cruz Azul en el Estadio Jalisco vivió momentos de tensión luego de que algunos aficionados del Rebaño Sagrado fueran detenidos por alterar el orden durante la llegada del equipo capitalino.

El operativo de seguridad tuvo que intervenir rápidamente para controlar la situación en las inmediaciones del inmueble.

De acuerdo con los reportes, algunos seguidores del Club Deportivo Guadalajara comenzaron a arrojar objetos contra el autobús de La Máquina mientras este ingresaba al Estadio Jalisco.

La tensión aumentó cuando algunos de los involucrados también agredieron a policías que resguardaban el acceso del conjunto celeste, no obstantem los elementos de seguridad actuaron de inmediato para contener a los responsables y evitar que el incidente pasara a mayores.

¿A qué hora emmpieza el partido de Vuelta entre Chivas y Cruz Azul?

Cabe mencionar que el partido de Vuelta de las Semifinales del Torneo Clausura 2026 se celebrará este sábado 16 de mayo en la cancha del Estadio Jalisco, a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Amazon Prime.