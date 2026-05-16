Gabriel Milito dio a conocer la lista de convocados para la vuelta de Chivas ante Cruz Azul. Daniel Aguirre volverá a ser tenido en cuenta por el técnico argentino.

Chivas enfrenta a Cruz Azul por la vuelta de la Semifinal de la Liguilla del Clausura 2026. Para el juego de esta noche Gabriel Milito confirmó 23 convocados con el regreso esperado de Daniel Aguirre.

El Guadalajara realizó una preparación clave para llegar de la mejor manera a la vuelta ante una Máquina que recuperó importantes nombres como el del Toro Fernández. En medio de este contexto se especulaba mucho sobre el estado de salud de Diego Campillo, Richard Ledezma y Efraín Álvarez.

A horas para el juego contra Cruz Azul, Gabriel Milito confirmó los 23 convocados para la vuelta entre Chivas y Cruz Azul. Para el juego en el Estadio Jalisco el timonel rojiblanco confirmó el regreso de Daniel Aguirre y sin ninguna otra baja sensible en el once titular.

Los convocados de Chivas