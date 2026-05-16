Chivas enfrentará la noche de este sábado a Cruz Azul en el partido más importante de toda su temporada hasta el momento, la vuelta de las semifinales del Clausura 2026. El Guadalajara llega con la ventaja de que el empate le da el pase a la Final, pero en una serie tan cerrada cada detalle puede terminar siendo decisivo para definir quién avanzará a disputar el título del futbol mexicano.

Precisamente pensando en esos detalles, Cruz Azul habría recibido una noticia muy positiva en las últimas horas. Gabriel Fernández fue visto realizando el viaje junto al resto del plantel celeste rumbo a Guadalajara, luego de perderse tanto los Cuartos de Final como la ida de las semifinales contra Chivas debido a una lesión. La presencia del Toro encendió inmediatamente las alertas entre la afición rojiblanca.

Gabriel Fernández es considerado por muchos como el jugador más peligroso de Cruz Azul en el aspecto ofensivo, por lo que si realmente está en condiciones de jugar esta noche, será un factor muy importante a tomar en cuenta para el Guadalajara. Esto cobra todavía más relevancia considerando que la línea defensiva de Chivas no ha podido estar completa desde la lesión de Daniel Aguirre, situación que obligó a Gabriel Milito a modificar varios aspectos tácticos durante la Liguilla.

Eso sí, también existe la posibilidad de que Gabriel Fernández únicamente haya realizado el viaje para mantenerse junto al grupo en el partido más importante del torneo para Cruz Azul. Por ello, aunque es un nombre que sin duda Gabriel Milito debe tener contemplado dentro de su planeación, todo apunta a que la presencia del delantero no cambiaría demasiado el planteamiento rojiblanco para esta noche en el Estadio Jalisco.

Daniel Aguirre muy probablemente se perderá el partido de esta noche

Hablando de Daniel Aguirre, el defensor rojiblanco sigue siendo una de las grandes esperanzas dentro del Guadalajara, tanto para el cuerpo técnico como para los propios jugadores, quienes desean que pueda tener algunos minutos esta noche. Este sábado justamente se cumplen tres semanas desde la lesión que sufrió contra Xolos de Tijuana. Sin embargo, todo indica que sigue siendo muy complicado verlo en la cancha, aunque la noticia positiva es que ya pudo reincorporarse parcialmente a los entrenamientos junto al resto del plantel.