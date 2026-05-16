Chivas se juega esta noche mucho más que un simple pase a la Final del Clausura 2026, pues enfrentará a Cruz Azul en un partido donde cada detalle puede terminar siendo determinante. En ese sentido, Daniel Aguirre se ha convertido en uno de los nombres más vigilados tanto por el Cuerpo Técnico como por la afición rojiblanca, que mantiene la esperanza de verlo reaparecer justo en el momento más importante de la temporada.

Dani Aguirre entrenó, pero con un fuerte vendaje.

La gran sorpresa del entrenamiento abierto con la afición fue precisamente ver a Daniel Aguirre trabajando al parejo del resto de sus compañeros, algo que elevó de inmediato la ilusión de los seguidores del Guadalajara. Sin embargo, hubo un detalle que también llamó mucho la atención entre aficionados y prensa presentes en el Estadio Jalisco: el fuerte vendaje que portaba el defensor rojiblanco durante toda la práctica, dejando claro que todavía existe cierta precaución alrededor de su estado físico.

Y es que, aunque justamente este sábado se cumplen las tres semanas que originalmente se estimaron como el tiempo mínimo de recuperación para su desgarre, todo apunta a que Daniel Aguirre todavía no estaría completamente al 100% físicamente. Por ello, Gabriel Milito podría tomar la decisión de no arriesgarlo esta noche, especialmente considerando que dentro del club existe confianza en poder avanzar a la Final, instancia a la que llegaría con más días de recuperación y mejores condiciones para competir.

Además, la línea defensiva formada por Diego Campillo, José Castillo, Miguel Gómez y Bryan González ha respondido de buena manera durante la Liguilla, pese a la sensible ausencia de Aguirre. Si bien es evidente que el zaguero aporta jerarquía y seguridad, todo indica que Milito preferiría evitar cualquier riesgo de recaída, apostando por mantener la estabilidad defensiva actual y guardar a Daniel para una hipotética Final.

Si Chivas pasa a la final, Daniel Aguirre tendría cuatro días más para recuperarse

En caso de que Chivas consiga eliminar a Cruz Azul y avanzar a la Final del Clausura 2026, Daniel Aguirre tendría todavía más tiempo para recuperarse. Debido al calendario establecido por reglamento, la serie definitiva debe disputarse entre jueves y domingo, por lo que el Guadalajara tendría cuatro días completos antes del siguiente compromiso. Ese margen extra podría ser clave para que el defensor termine de sanar, recupere ritmo futbolístico y esté verdaderamente listo para volver, razón por la cual dentro del club prefieren actuar con paciencia y no precipitar su regreso esta noche.