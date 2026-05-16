El Rebaño se juega el pase a la gran final del Clausura 2026 y hay algunas dudas respecto a la alineación para recibir a Cruz Azul.

Llegó el día más esperado para las Chivas de Guadalajara. El Rebaño Sagrado se juega este sábado el pase a la gran Final del Clausura 2026 cuando reciba a Cruz Azul en la vuelta de las semifinales, en una jornada cargada de tensión, expectativa y noticias importantes alrededor del entorno rojiblanco.

Bryan González: “Nos gusta callar bocas”

En la previa a la semifinal de vuelta contra Cruz Azul, Bryan González afirmó que a la plantilla rojiblanca le motiva “callar bocas” y sobreponerse a las críticas externas. También destacó que la clave del éxito bajo la conducción de Gabriel Milito es la falta de egos, señalando: “Todos sabemos que no hay un jugador estrella, somos Chivas, somos en conjunto”. Con esta mentalidad de unidad, el equipo mantiene la humildad mientras persigue el sueño de conquistar la “ansiada 13”.

Ángel Sepúlveda sobre Willer Ditta

El delantero Ángel Sepúlveda minimizó el roce con Willer Ditta en la semifinal de ida, señalando que como excompañeros ya deseaban este duelo. El delantero reconoció el nivel del defensor, pero mostró confianza en sí mismo: “Ya lo habíamos platicado que queríamos ese encuentro de rivales ahora. Es un gran defensa central, es un jugador muy fuerte, es un jugador rápido pero bueno, yo también tengo mis cosas. Mañana va a ser otro lindo duelo y esperemos que salgamos victoriosos”. Así, el Cuate destacó que el respeto por Ditta no frenará su ambición de triunfo en la vuelta en el Estadio Jalisco.

Richard Ledezma jugaría infiltrado

Richard Ledezma generó gran preocupación en Chivas tras sufrir un fuerte golpe en el tobillo durante la Ida contra Cruz Azul, lo que obligó al cuerpo médico a mantenerlo bajo observación. Pese al dolor, el panorama es alentador y Gabriel Milito analiza utilizarlo como titular, incluso si debe jugar infiltrado. En relación a las críticas recibidas sobre el cierre de la fase regular, el carrilero derecho lanzó un dardo contundente contra los detractores: “Estamos callando bocas”. Se estima que Richy realizará una prueba física final este sábado para confirmar su presencia y buscar sellar el pase a la gran final en el Estadio Jalisco.

¿Regresa Daniel Aguirre contra Cruz Azul?

El defensor Daniel Aguirre podría ser la gran sorpresa de las Chivas para el duelo de vuelta de las semifinales ante Cruz Azul. Tras superar molestias físicas que lo mantuvieron al margen recientemente, el futbolista ya entrenó al parejo del grupo bajo las órdenes de Gabriel Milito en la práctica a puertas abiertas realizadas en el Estadio Jalisco. Todo apunta a que Aguirre podría ser tomado en cuenta para este choque definitivo, donde el Rebaño buscará sellar su pase a la gran Final del Clausura 2026.