El Cuate reaccionó a la designación arbitral para cerrar la serie con La Máquina tras las pifias de los silbantes que le han pitado en contra al Rebaño.

La persecución arbitral en contra de Chivas ha quedado muy clara a lo largo del Clausura 2026 y la Liguilla no ha sido la excepción, principalmente en el duelo de Ida contra Cruz Azul en donde el silbante perdonó dos expulsiones a los celestes y hasta les regaló un penalti inexistente.

Ante tantos errores, la Comisión de Arbitraje decidió mandar a César Ramos Palazuelos a impartir justicia al duelo de vuelta entre rojiblancos y celestes, por lo que el experimentado delantero del Rebaño, Ángel Sepúlveda, le mostró toda su confianza.

El atacante del Guadalajara sabe que ese colegiado es el mejor que hay en toda la Liga MX, por lo que confía en que será un trabajo justo para ambos equipos, en donde inclusive recordó que han sido perjudicados por otros silbantes, pero en el redil prefieren enfocarse en el trabajo futbolístico en lugar de cuestiones ajenas a los tapatíos.

“Creo que ya todos lo han manifestado, es el mejor que tenemos, es una realidad, con todo el respeto. Esperemos que sea así, que sea un partido que se deje jugar, que haya espectáculo para el público. Lo primero es que no perjudiquemos a nadie, eso sería lo mejor. Nadie se quiere equivocar y nosotros vamos a buscar hacer nuestro partido.

“Ha habido jugadas donde a lo mejor nos ha tocado esa mala fortuna, pero nosotros nos enfocamos en nuestro trabajo. Hay cosas que no podemos controlar o manejar, ni queremos hacerlo. El equipo está comprometido a dejar todo en la cancha, en ir jugada a jugada, a trabajar los partidos para poder ganarlos y vamos avanzando paso a paso, partido a partido”

¿Cuáles fueron las equivocaciones del arbitraje contra Chivas en la Ida con Cruz Azul?

Perdonó expulsión a Christian Ebere tras plancha a Diego Campillo

Marcó penalti tras falta inexistente sobre Ebere

No expulsó a Amaury García tras barrida sobre Richy Ledezma

¿Cuándo y a qué hora se jugará el Chivas vs. Cruz Azul en el Estadio Jalisco?

El duelo de Vuelta de la Semifinal y que definirá al primer Finalista del Clausura 2026 se llevará a cabo el próximo sábado 16 de mayo en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.