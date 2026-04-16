El arbitraje en México está viviendo uno de los peores momentos de los últimos años y para mala fortuna de Chivas, las equivocaciones en su contra se han vuelto una constante en este Clausura 2026, por lo que la Comisión de Árbitros quiere evitar otra pifia contra los rojiblancos.

Ante la seguidilla de malas actuaciones de los silbantes contra el Guadalajara, el organismo de los colegiados decidió mandar al duelo entre los tapatíos contra el Puebla a su mejor hombre en la figura de César Ramos Palazuelos.

El árbitro de 42 años se ha ganado su lugar como el mejor elemento de los ‘hombres de negro’ de la Liga MX y la prueba es que estará en la próxima Copa del Mundo, por lo que es una “garantía” para el choque entre el chiverío y los camoteros.

Los 3 errores de los árbitros contra Chivas en los últimos partidos

Durante los partidos del Guadalajara contra Monterrey, Pumas y Tigres, los silbantes han jugado un papel determinante al perdonarle una expulsión a los adversarios en cada partido, lo que ha generado la molestia de millones de aficionados rojiblancos.

Contra Rayados, se le perdonó una tarjeta roja a Christian Reyes tras una plancha sobre Omar Govea. Una semana después, frente a los de la UNAM, se le pasó por alto un pisotón a Rodrigo López sobre Fernando González.

Hace una semana, contra Tigres, la polémica reapareció cuando el cuerpo arbitral perdonó otra expulsión contra el Guadalajara, ahora cuando Rodrigo Aguirre enterró los tachones al Oso.