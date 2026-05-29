Todos los detalles para que no te pierdas el duelo de preparación antes de depurar la lista rumbo a la Copa del Mundo.

La Copa del Mundo está cada día más cerca, por lo que la Selección Mexicana tendrá un nuevo compromiso amistoso ahora contra la Selección de Australia en el que se definirá la lista final de jugadores que participarán en la competencia veraniega.

El Tricolor ya podrá contar con todos sus futbolistas concentrados para el compromiso en Estados Unidos, en donde Javier Aguirre tratará de seguir impregnando su idea futbolística en el plantel nacional.

Hay que recordar que el combinado australiano se calificó a la Copa del Mundo y comparte el Grupo D con Turquía, Paraguay y Estados Unidos, por lo que desean enfrentarse con México como preparación para la competencia.

¿Cuándo y dónde juegan México contra Australia en el amistoso rumbo al Mundial 2026?

El siguiente compromiso de la Selección Mexicana como parte de su preparación para la justa mundialista se llevará a cabo el próximo sábado 30 de mayo en la cancha del Rose Bowl de Pasadena, California. El partido está pactado a arrancar en punto de las 20 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el México vs. Australia rumbo al Mundial 2026?

El duelo de preparación entre el Tricolor y el conjunto oceánico contará con múltiples opciones para que la afición pueda verlo EN VIVO, en donde destacan las opciones de televisión abierta como el Canal 5 y el Canal 7.

Además, podrá ser visto por streaming en Vix y Layvtime por YouTube, además de TUDN por los sistemas de televisión de paga.