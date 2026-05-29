El Guadalajara se mantiene como el objetivo perfecto para los rumores de cara a este mercado de fichajes

El mercado de fichajes rumbo al Apertura 2026 está abierto y los clubes de la Liga MX están tratando de reforzarse; sin embargo, el único que estaría realizando movimientos importantes es Chivas con la búsqueda de la contratación de Kevin Castañeda; sin embargo, hay otros jugadores que han sido vinculados al Rebaño como Stephano Carrillo.

En las horas recientes se ha incrementado el rumor de que la directiva del Guadalajara estaría buscando la contratación del delantero mexicano que milita en el Feyenoord de Países Bajos.

Sin embargo, el comunicador Alejandro Ramírez ha dejado en claro de que esa información sería falsa, ya que en el chiverío no estarían pretendiéndolo, además de que el deseo del propio futbolista es seguir picando piedra en el balompié europeo.

“De Stephano Carrillo termina su préstamo y regresa al Feyenoord. Hay quien lo pone en el Guadalajara, pero no hay ningún contacto o ninguna intención de poderse traer a Stephano Carrillo. Incluso la intención del jugador es permanecer.

“El torneo pasado América intentó tratar de dejarle una propuesta, se la hicieron expresa para cuando quisiera regresar a México, fuera una de las opciones. Pero la intención que tiene Carrillo junto con su agente, es si ya llegamos a Europa, vamos a tratar de permanecer acá y de buscarle”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cómo ha sido el paso de Stephano Carrillo en Europa?

El delantero surgido de Santos Laguna fue pretendido por el Feyenoord, concretando su traspaso en febrero del 2025 tras la salida de Santiago Giménez rumbo al Milan.

Sin embargo, para la Temporada 2025-2026 fue mandado a préstamo al FC Dordrecht de la segunda división de Países Bajos, en donde participó en 33 partidos, sumando solamente mil 335 minutos en los que sumó 4 goles en toda la temporada.

¿Cuándo arrancará la pretemporada de Chivas?

Después de la dolorosa eliminación en Semifinales del Clausura 2026, el Guadalajara arrancó su receso vacacional, el cual se extenderá hasta el 15 de junio, fecha en la que están citados los futbolistas para realizar exámenes médicos y físicos para posteriormente dar comienzo a la pretemporada rumbo al Apertura 2026.