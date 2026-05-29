Mientras Chivas se prepara para un nuevo torneo, estos cinco futbolistas aparecen como los activos más importantes del equipo.

Aunque el mercado de fichajes todavía no concluye y las altas y bajas de Chivas para el Torneo Apertura 2026 continúan definiéndose, identificamos a los futbolistas que representan el mayor valor económico dentro de la plantilla.

De acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, el Club Deportivo Guadalajara cuenta con varios jugadores cuya cotización los coloca entre los activos más importantes de toda la Liga MX.

El futbolista mejor valuado del Rebaño Sagrado es Armando González, debido a que atraviesa el mejor momento de su carrera y su explosión goleadora lo ha llevado a alcanzar los 15 millones de euros.

Chivas tiene a varios jugadores con un valor superior a los 6 MDE.

Detrás aparece Brian Gutiérrez, quien llegó a Verde Valle como una apuesta importante y rápidamente incrementó su valor de mercado hasta los 8 millones de euros.

El tercer y cuarto puesto son compartidos por Roberto Alvarado y Bryan González, ambos con una valoración de 7.5 millones de euros, mientras que la lista la completan Raúl Rangel y Efraín Álvarez, quienes tienen un valor de mercado estimado en 6.5 millones de euros cada uno.

¿Cuándo inicia pretemporada Chivas rumbo al Torneo Apertura 2026?

Después de quedar eliminado de las Semifinales del Torneo Clausura 2026 a manos de Cruz Azul, nuestras Chivas rompieron filas para tomarse unas semanas de vacaciones, así que estarán de vuelta el 15 de junio para iniciar con la pretemporada de cara al siguiente semestre, donde buscarán ser de nueva cuenta protagonistas.