La llegada de Kevin Castañeda a Chivas tendría un significado especial, ya que podría defender los colores del equipo donde brilló el ídolo de su infancia.

La posible llegada de Kevin Castañeda al Club Deportivo Guadalajara ha generado una gran expectativa entre la afición rojiblanca, ya que diversos reportes señalan que la directiva de Chivas habría alcanzado un acuerdo con Xolos de Tijuana para hacerse con sus servicios de cara al Torneo Apertura 2026.

Su capacidad para generar juego, llegar al área rival y asumir responsabilidades en momentos importantes lo han convertido en una pieza clave para Xolos de Tijuana, razón por la cual su posible incorporación al Rebaño Sagrado es vista con buenos ojos.

Sin embargo, más allá de sus cualidades dentro del terreno de juego, existe un detalle que ha llamado la atención de los seguidores del Club Deportivo Guadalajara debido a que el propio futbolista dejó una declaración que hoy cobra relevancia ante los rumores que lo colocan cada vez más cerca de Verde Valle.

En una dinámica compartida por Xolos de Tijuana, Kevin Castañeda participó en una breve entrevista donde respondió diferentes preguntas relacionadas con su carrera y su vida personal. Una de ellas fue sobre quién había sido su ídolo de la infancia, por lo que dicha respuesta no pasó desapercibida entre los aficionados de Chivas.

Kevin Castañeda está cerca de reforzar a Chivas.

¿Quién fue el ídolo de la infancia de Kevin Castañeda?

Al ser cuestionado sobre el jugador que más admiraba cuando era niño, Kevin Castañeda respondió sin dudar que se trataba de Alberto “Venado” Medina, uno de los futbolistas más emblemáticos del Rebaño Sagrado durante la década de los 2000 y parte del plantel que conquistó el título del Torneo Apertura 2006.