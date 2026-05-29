Chivas es uno de los clubes más grandes e importantes de toda la Liga MX y del continente, por lo que no cualquier jugador es capaz de ser protagonista, por lo que prefieren probar fortuna en clubes de menor exigencia, tal y como lo hará Diego Ochoa.

El Bebo apuntaba a regresar al Guadalajara tras fracasar en su préstamo con el FC Juárez; sin embargo, recibió la oferta del Necaxa, por lo que prefirió marcharse con los hidrocálidos, con quienes desea encontrar regularidad, aunque hace seis meses uno de sus compañeros cometió el mismo error.

Es por eso que el comunicador de Claro Sports, José María Garrido, reveló que el Necaxa le prometió minutos de juego a Diego Ochoa para que aceptara firmar con ellos, aunque fue la misma promesa que le hicieron a Francisco Méndez hace seis meses y resultó ser una mentira.

“La razón por la que se va al conjunto de los Rayos es sencilla: allá le ofrecen minutos para jugar. Yo creo que está cometiendo un error (…) Se acuerdan hace seis meses que hubo un jugador que pintaba para ir creciendo, tener minutos y más exposición, Francisco Méndez.

“Se fue a jugar al conjunto de Necaxa con la misma promesa, le prometieron minutos. Cuatro partidos jugados, dos de ellos como titular y 200 minutos, en porcentaje, el 13 por ciento de los minutos posibles”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo arrancará la pretemporada de Chivas?

Después de la dolorosa eliminación en Semifinales del Clausura 2026, el Guadalajara arrancó su receso vacacional, el cual se extenderá hasta el 15 de junio, fecha en la que están citados los futbolistas para realizar exámenes médicos y físicos para posteriormente dar comienzo a la pretemporada rumbo al Apertura 2026.