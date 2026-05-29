A pocos días de que se defina la lista final de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026, Alexis Vega volvió a quedar en el centro de la conversación. El ex futbolista de Chivas, hoy figura de Toluca y uno de los convocados por Javier Aguirre, trabaja desde hace semanas en el Centro de Alto Rendimiento mientras busca dejar atrás las dudas que surgieron alrededor de su estado físico. Durante el día de medios realizado en Pasadena, el atacante le respondió directamente al periodista Rubén Rodríguez, de Fox Sports, luego de que circularan versiones sobre posibles problemas en su rodilla.

“Yo creo que tú fuiste la persona que empezó todo esto, que decías que mi rodilla no estaba, que no iba a estar en el Mundial, que no iba a estar en la lista. Y de verdad que cuando lo escuché en algún momento, que me lo llegó a enseñar un familiar, siempre estuve con una tranquilidad muy grande porque hice un esfuerzo grandísimo para poder estar acá”, expresó Vega frente a los medios.

Luego, el ex delantero del Rebaño explicó que sí fue sometido a un procedimiento en la rodilla, aunque aclaró que eso no le impide entrenar ni competir normalmente. “Me hice una limpieza en la rodilla, con lo cual estoy bastante bien. Lo dije en una entrevista también más adelante, en dos años y medio, tres, me dijo el cirujano que tengo que volverme a hacer otra limpieza por el simple hecho de mi rodilla, que ya es una rodilla tocada, pero es algo que no me impide entrenar ni jugar. Eso lo he demostrado en Toluca”.

Además, Vega remarcó que viene sosteniendo continuidad durante la temporada y que actualmente se siente en condiciones físicas para competir al máximo nivel. “Siempre entreno todos los días, juego todos los partidos. Creo que también estuve en los jugadores con más partidos disputados en el año y bueno, yo creo que se ve reflejado eso en la cancha. Ahora cada vez me siento mejor, obviamente es complicado porque ya era mi quinta cirugía en la rodilla derecha, pero ahorita me siento bastante bien”.

Finalmente, el atacante dejó claro que su objetivo es mantenerse dentro de la convocatoria definitiva de México para el Mundial. “Estoy entrenando a full, no me he perdido ningún entrenamiento y estoy haciendo todo lo posible para poder estar en la lista final. Sí, sí, se da para competir en una… Sí, me da”.

Los ex Chivas en la convocatoria de México

Además de la fuerte presencia rojiblanca en la convocatoria de Javier Aguirre, con Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González, en la nómina hay también varios jugadores con pasado rojiblanco como Alexis Vega, Mateo Chávez, Guillermo Martínez, César Huerta y Orbelin Pineda.