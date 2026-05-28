Mientras César Huerta vuelve a estar en la órbita de la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026, un reciente documental revivió el complicado paso del hoy futbolista del Anderlecht por Chivas, donde nunca logró consolidarse pese a haber sido considerado una de las grandes promesas de Fuerzas Básicas. En “La Selección en Tus Manos”, un documental de Claro Sports, distintas voces cercanas al atacante repasaron las decisiones, errores y momentos que marcaron aquella etapa en Guadalajara.

Uno de los testimonios más fuertes fue el de José Cardozo, entrenador que hizo debutar a Huerta en Primera División y que reconoció que nunca estuvo de acuerdo con la decisión de enviarlo cedido al Ascenso MX. “Yo no estaba de acuerdo de mandar a ese jugador”, aseguró el paraguayo, antes de profundizar: “Teníamos muchos delanteros en ese momento, pero yo lo quería seguir teniendo a Chino Huerta para que lo podamos ir afinando un poco. Yo creo que podía haber madurado mucho más rápido en Chivas, que ir a jugar un equipo de Expansión”.

César Huerta en festejo de gol con Zacatepec, en 2019, durante su cesión en Liga de Expansión MX (Imago7)

Después de sus préstamos en Zacatepec y Morelia, Huerta volvió a Chivas sin terminar de encontrar continuidad ni rendimiento. Ricardo Peláez, entonces director deportivo del club, recordó que una de las dificultades estuvo relacionada con el cambio de posición que atravesó el atacante durante ese período. “No tuvo un buen desempeño porque él sentía que no era su posición. Trataba de hacer su mayor esfuerzo”, explicó. Además, reveló cómo comenzó a deteriorarse la relación con la afición rojiblanca: “La gente lo empezó a abuchear. No rendía lo que se esperaba de él. La gente no lo quería, la gente le chiflaba”.

El propio Huerta reconoció en el documental que aquella etapa terminó siendo determinante para su crecimiento personal y profesional. “Fue una de las experiencias que si yo no la hubiera vivido, hoy no sería el futbolista ni la persona que soy hoy en día”, aseguró el mexicano, quien también recordó cómo afrontó las críticas durante su paso por Guadalajara: “La gente se metía conmigo y yo jamás les regresé ni un gesto a la gente. Yo sabía que mi momento iba a llegar, que estaba trabajando muy duro y al final el trabajo siempre tiene su recompensa”.

Los números de César Huerta en Chivas

En total, César Huerta disputó 38 partidos oficiales con la camiseta de Chivas, entre Liga MX, Copa MX y Mundial de Clubes, con tres goles y cuatro asistencias. Su despegue definitivo llegó recién después de su salida al Pumas de Andrés Lillini, donde terminó de consolidarse como extremo y dio el salto hasta convertirse en habitual convocado de la Selección Mexicana, justo cuando vuelve a ilusionarse con la posibilidad de disputar la Copa del Mundo 2026.