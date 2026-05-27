Isaac Brizuela salió de Chivas a finales de 2025, poniendo fin a una etapa de más de una década defendiendo los colores rojiblancos, luego de varios meses en los que su participación dentro del equipo ya había disminuido considerablemente. Sin embargo, a pesar de haber cumplido ya 35 años, el Conejo dejó muy claro desde su salida que todavía no pensaba retirarse del futbol profesional, manteniendo abierta la posibilidad de encontrar un nuevo equipo.

Incluso, el ex capitán del Guadalajara habría rechazado la posibilidad de jugar con Leones Negros de la UdeG, pues consideraba que todavía tenía nivel suficiente para competir en Primera División. No obstante, ningún club de Liga MX terminó contratándolo en el mercado anterior, provocando que Brizuela pasara aproximadamente seis meses sin actividad oficial dentro de las canchas.

Ahora, el equipo Rompe Redes TJ publicó un video en redes sociales donde Isaac Brizuela aparece como protagonista, presumiendo lo que sería su primera participación en la famosa “talacha” del futbol amateur. Durante la grabación, le preguntaron al Cone cómo se sentía disputando este tipo de encuentros, a lo que respondió que se trataba de un torneo muy exigente y con bastante prestigio entre los futbolistas que participan.

En los comentarios, algunos aficionados se burlaron de ver a Brizuela jugando este tipo de partidos amateur. Sin embargo, muchos otros salieron en su defensa, recordando que el exrojiblanco cuenta con negocios exitosos fuera del futbol, especialmente el de las marquesitas, por lo que aseguraron que su presencia en la talacha responde más al gusto de seguir jugando que a una necesidad económica.

Isaac Brizuela buscará tener una nueva oportunidad en Liga MX en el Apertura 2026

Luego de esta aparición en el futbol amateur, habrá que esperar para saber si Isaac Brizuela logra cumplir su objetivo de mantenerse activo en Primera División, especialmente ahora que el mercado de verano suele tener mucho más movimiento que el de invierno. De no encontrar una nueva oportunidad en Liga MX, tampoco sería descabellado pensar que el histórico futbolista rojiblanco decida retirarse oficialmente para enfocarse de lleno en sus negocios y proyectos personales.