El nuevo jersey de Chivas es una de las noticias más esperadas por la afición rojiblanca, y ahora salieron nuevas imágenes.

Aunque todavía falta más de mes y medio para el arranque del Apertura 2026, Chivas ya trabaja en todos los detalles alrededor del inicio de esta nueva etapa del club, incluyendo la esperada presentación de su nuevo uniforme de Nike. La ilusión de la afición rojiblanca es enorme, pues se tratará del primer jersey oficial del Guadalajara con la marca estadounidense tras el final de la era con Puma.

Sin embargo, mientras todavía no existe información oficial, este martes comenzaron a circular en redes sociales nuevas imágenes filtradas del supuesto jersey de Chivas para la próxima temporada. Horas después aparecieron todavía más fotografías, las cuales aparentemente pertenecerían a una grabación de marketing que estaría siendo utilizada para preparar la presentación oficial de la nueva camiseta rojiblanca.

En dichas imágenes se aprecia nuevamente un uniforme muy parecido al de la temporada 2016/2017, justamente el jersey con el que Chivas conquistó su más reciente título de Liga MX. Además, uno de los detalles que más llamó la atención fue que el supuesto uniforme estaría siendo modelado por Ramón Ramírez, mientras que también aparecen otros modelos siendo maquillados y preparados para la supuesta sesión promocional.

Eso sí, no todos creen que las imágenes sean reales. Muchos aficionados consideran que podría tratarse de una edición hecha con inteligencia artificial, especialmente porque el uniforme filtrado no muestra el logo de Amazon Prime, uno de los patrocinadores más importantes de la camiseta actual. Además, también llamó la atención que el logotipo de Caliente no tuviera el tradicional recuadro blanco que normalmente utilizan para mejorar su visibilidad en el jersey.

No tendremos noticias oficiales de Chivas y Nike durante el mes de junio

Por ahora, habrá que seguir teniendo paciencia. Chivas todavía mantiene contrato vigente con Puma durante todo el mes de junio, razón por la cual no se esperan anuncios oficiales relacionados con Nike en las próximas semanas. Así, todo apunta a que durante este periodo continuarán apareciendo filtraciones y rumores, por lo que la afición rojiblanca deberá tratar de distinguir entre imágenes reales y montajes falsos hasta que finalmente llegue el anuncio oficial en julio.