Chivas descansa para volver a los trabajos en dos semanas cuando inicie con la pretemporada para el Apertura 2026. En medio de este contexto, el mercado de pases está que arde debido a que Denzell García cada vez está más cerca del Guadalajara, mientras que vinculan a Érick Gutiérrez con América.

El Guadalajara se encuentra de vacaciones desde hace una semana y se espera que los futbolistas reporten para el próximo lunes 15 de junio. En medio de este contexto, Chivas ya comienza a dar de qué hablar en el mercado de pases por posibles altas y bajas.

En las últimas horas todo el Rebaño Sagrado siguió de cerca todo lo que sucede con Denzell García, quien es uno de los jugadores apuntados por la directiva para el Apertura 2026, mientras que se empieza a hablar de la salida de Yael Padilla y un posible destino de Érick Gutiérrez. Por otro lado, Brian Gutiérrez y Armando González se llevan todas las luces debido a que integran el TOP 10 de los jugadores más valiosos de la Liga MX.

Chivas se encamina a fichar a Denzell García

Desde hace varios días se sabe muy bien que el Guadalajara sigue de cerca a Denzell García. Ayer César Huerta confirmó en su canal de Youtube que aún no hay una oferta formal, pero que la directiva rojiblanca estudia la mejor propuesta para llevarlo al futbol. De esta manera, no sería extraño que ofrezcan a un jugador más dinero.

Por otro lado, el futbolista de los Bravos habló con medios en Ciudad Juárez y dió a entender que irá. “El siguiente mundial me va a agarrar en un momento mejor. Trataré de seguir haciendo las cosas de la mejor manera posible ya sea aquí o donde me toque estar (sonrisa). El plan es llegar al mundial 2030”,

¿Érick Gutiérrez a América?

Uno de los jugadores que Gabriel Milito no quiere ver en su planilla y que tiene todos los números para salir de Chivas es Erick Gutiérrez. En las últimas horas Guti fue noticia ya que lo vinculan con un gran interés por parte de América para el Apertura 2026. Sin embargo, esta posibilidad está muy lejos de la realidad debido a que el Guadalajara quiere re venderlo y no dejarlo ir libre como se ha informado que podría llegar al Nido de Coapa. No hay que el olvidarse que el mediocampista le resta aún año de contrato.

¿Yael Padilla se va de Chivas?

Uno de los jugadores que tiene grandes posibilidades de salir de Chivas según José María Garrido es Yael Padilla. Según lo reportado por el periodista de Claro Sports y Fox Sports está decisión podría darse ante la falta de minutos y la posible llegada de Denzell García al Rebaño Sagrado.

Brian Gutiérrez y Armando González dentro del TOP 10 jugadores más valiosos de la Liga MX

Es un hecho que varios jugadores de la Chivas han incrementado su valor luego del Clausura 2026. Es más, Armando González y Brian Gutiérrez se encuentran en el top diez futbolistas más valiosos de la Liga MX. Según Transfermarkt el valor de la Hormiga es de 15 millones de euros y el de Brian Gutiérrez de ocho millones.