La diferencia económica entre los equipos de la Liga MX cada vez es más evidente y estas son las plantillas más baratas del futbol mexicano.

La plantilla del Club Deportivo Guadalajara vive uno de sus momentos más sólidos de los últimos años, situación que también se ve reflejada en el creciente valor de mercado de varios de sus futbolistas.

De acuerdo con la actualización más reciente de Transfermarkt, Chivas presume a varios futbolistas que han incrementado considerablemente su valor de mercado gracias a su destacado rendimiento en la Liga MX y a sus actuaciones con la Selección Mexicana.

Cabe destacar que el futbolista mejor cotizado del Rebaño Sagrado en la actualidad es Armando González, quien cuenta con un valor de mercado estimado en 15 millones de euros.

Chivas es la segunda plantilla más cara del futbol mexicano.

Así luce la diferencia entre las nóminas más económicas de la Liga MX

De acuerdo con Transfermarkt, la plantilla de Chivas está valuada actualmente en 94.63 millones de euros, lo que la convierte en el segundo plantel mejor valorado de la Liga MX, pues solo están abajo del América, quien alcanza un valor de 98.20 millones de euros.

Sin embargo, en el futbol mexicano también existen plantillas que no alcanzan los 30 millones de euros en valor de mercado, como la de Atlas, tasada en 29.25 millones; Puebla, con 25.93 millones; y Querétaro, con 24.78 millones.