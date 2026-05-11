Se confirmó quién será el árbitro encargado de dirigir el primer enfrentamiento entre Chivas y Cruz Azul.

Este lunes la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer las designaciones arbitrales para los partidos de Ida de las Semifinales del Torneo Clausura 2026, donde el Club Deportivo Guadalajara se medirá a Cruz Azul.

Para el encuentro de Chivas frente a La Máquina a celebrarse en el Estadio Banorte, se nombró a Maximiliano Quintero Hernández como árbitro central.

En las bandas estará respaldado por José Ibrahim Martínez Chavarría y Jair de Jesús Sosa García, mientras que Vicente Jassiel Reynoso Arce desempeñará labores de cuarto árbitro.

Definidos los árbitros para las Semifinales.

Cabe mencionar que las designaciones arbitrales se dan en un contexto de máxima exigencia dentro de la Liga MX, donde cada decisión puede resultar determinante.

Fecha, hora y dónde ver el partido de Ida de las Semifinales entre Chivas y Cruz Azul

El partido de Ida de las Semifinales del Torneo Clausura 2026 se llevará a cabo este sábado 13 de mayo en la cancha del Estadio Banorte, a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por TUDN, Canal 5 y ViX.