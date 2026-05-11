El Guadalajara volverá a disputar una semifinal de Liga MX fuera del Akron, en un estadio cargado de historia para el club rojiblanco.

Luego de la histórica remontada frente a Tigres UANL, las Chivas de Guadalajara ya tienen confirmado su próximo desafío en las semifinales del Clausura 2026. El equipo de Gabriel Milito enfrentará a Cruz Azul en una serie que ya tiene definidos sus días, horarios y sedes, aunque con una particularidad que llamó la atención entre los aficionados rojiblancos: el Guadalajara no podrá jugar como local en el Estadio Akron.

La semifinal de ida se disputará este miércoles 13 de mayo en el Estadio Banorte, casa de Cruz Azul, a partir de las 20:00hs de la CDMX. En tanto, el partido de vuelta será el próximo sábado 16 de mayo desde las 19:07hs en el Estadio Jalisco, recinto donde Chivas ejercerá su localía para intentar conseguir el pase a la gran final del futbol mexicano.

Chivas regresará al Jalisco para la Liguilla del Clausura 2026 (Imago7)

El motivo del cambio de sede tiene relación directa con la Copa Mundial de la FIFA 2026. El Estadio Akron debe ser entregado oficialmente a FIFA para comenzar con la fase final de adecuaciones rumbo al torneo internacional, por lo que Chivas ya tenía prácticamente definido desde hace semanas que no podría disputar las semifinales en su estadio y debería mudarse temporalmente al Jalisco.

La situación generó todavía más repercusión porque Cruz Azul sí podrá jugar como local en el Estadio Banorte pese a que también será sede mundialista. De hecho, durante los últimos días existió la posibilidad de que la ida se disputara en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla debido a los tiempos de entrega del inmueble a FIFA. Finalmente, La Máquina recibió autorización para utilizar una vez más su estadio y Chivas evitará tener que viajar fuera de la capital para el primer partido de la serie.

Chivas vuelve a jugar una Liguilla en el Estadio Jalisco

La última vez que Chivas de Guadalajara disputó una Liguilla en el Estadio Jalisco fue en el Bicentenario 2010, en una serie marcada por las bajas rumbo a la Selección Mexicana. En aquel momento, Javier Aguirre convocó a varias figuras rojiblancas como Javier Hernández, Francisco Javier Rodríguez y Luis Ernesto Michel, debilitando al plantel para la semifinal ante Monarcas Morelia. El Guadalajara terminó cayendo 5-2 en el global y quedó eliminado tras perder también la vuelta en el histórico inmueble rojiblanco.