El portero rojiblanco respondió en una noche de máxima presión y tuvo una atajada decisiva para sostener la ventaja ante Tigres UANL.

La remontada de Chivas ante Tigres UANL por los cuartos de final del Clausura 2026 tuvo héroes evidentes como Santiago Sandoval, Diego Campillo u Omar Govea. Sin embargo, hubo otro futbolista que pasó mucho más desapercibido y que también terminó siendo fundamental para sellar el pase a semifinales: Óscar Whalley.

La baja de Raúl Rangel por su convocatoria a la Selección Mexicana había generado dudas en la afición rojiblanca de cara a una serie tan importante. Por eso, el cuerpo técnico de Gabriel Milito decidió darle minutos a Whallhey incluso antes de terminar la fase regular, buscando que llegara con ritmo a la Liguilla. Sin embargo, en el partido de ida ante Tigres, el portero dejó algunas inseguridades en pelotas aéreas y rebotes que generaron cuestionamientos entre los aficionados.

Pero en la vuelta en el Estadio Akron la historia fue distinta. Aunque Tigres no logró generar demasiadas ocasiones claras, Whalley respondió cada vez que el equipo lo necesitó. Su intervención más importante llegó a los 83 minutos, cuando Juan Brunetta apareció dentro del área con un disparo cruzado que podía cambiar por completo la eliminatoria. El guardameta rojiblanco reaccionó rápido abajo y evitó el descuento que hubiese puesto contra las cuerdas al Guadalajara en el cierre del partido.

Además de sus tres atajadas, el suplente rojiblanco también mostró mucha personalidad con el balón en los pies, un aspecto clave en el planteamiento de Milito para sostener ataques y salir de la presión alta de Tigres. Whalley completó 25 de 28 pases precisos, fallando solamente tres entregas en toda la noche. Incluso, también respondió con seguridad ante un cabezazo de André-Pierre Gignac en el tramo final del encuentro.

Afición de Chivas reconoce a Óscar Whalley

Tras el silbatazo final, varios aficionados de Chivas comenzaron a reconocer en redes sociales el trabajo silencioso del guardameta, entendiendo el peso que tenía reemplazar al Tala Rangel en una serie de esta magnitud. Sin hacer demasiado ruido y lejos de los reflectores principales, Óscar Whalley terminó firmando una actuación decisiva para que el Guadalajara mantuviera viva la ilusión de pelear por el título del Clausura 2026.