El portugués dejó huella en las Fuerzas Básicas rojiblancas y potenció a varios juveniles, entre ellos Santiago Sandoval. Hoy forma parte del cuerpo técnico de Cruz Azul y enfrentará a Chivas en semifinales.

La semifinal entre Chivas y Cruz Azul por el Clausura 2026 de la Liga MX tendrá un ingrediente muy particular. En el cuerpo técnico cementero aparecerá Sergio Pinto, el entrenador portugués que hasta hace menos de un año dirigía a la Sub-19 rojiblanca y que dejó una huella importante en las Fuerzas Básicas del Guadalajara. Ahora, el destino lo pondrá frente al club que le abrió las puertas en México, nada menos que en una serie por el pase a la final.

Hace menos de un año, Pinto todavía dirigía a la Sub-19 del Guadalajara. Había llegado desde Portugal de la mano de Juan Carlos Martínez Castrejo durante la gestión de Fernando Hierro y rápidamente dejó huella en las Fuerzas Básicas rojiblancas. En cuatro torneos conquistó un título Sub-18, promovió futbolistas y se ganó el reconocimiento interno por su metodología de trabajo y cercanía con los jugadores.

Aceptar el reto no fue sencillo: “Fue un poquito difícil, no te voy a esconder eso, porque era la primera vez que salía del país. Tengo familia y entonces inicialmente fue un poquito difícil, pero hablé con mi esposa y rápidamente decidimos que sí, porque era algo que yo quería mucho”, reconoció tiempo atrás en una entrevista exclusiva para Rebaño Pasión.

Aunque su salida del Guadalajara se dio antes de lo esperado por el cambio en la dirección deportiva, Pinto siempre habló del Rebaño con muchísimo afecto. El portugués sentía que había logrado construir algo importante dentro de las Fuerzas Básicas rojiblancas y nunca escondió el golpe que significó marcharse antes de tiempo: “Me lo esperaba sí y no. No por los resultados que había tenido, pero sí por el cambio de dirección. Me siento triste por haber salido antes de terminar las cosas, pero muy tranquilo. Creo que he dejado mi huella en los jugadores y en el club”, explicó aquella entrevista.

El destino volverá a cruzarlos nuevamente, en un escenario inesperado. Tras la salida de Nicolás Larcamón, Cruz Azul decidió subir a Joel Huiqui al primer equipo y Sergio Pinto pasó de la Sub-19 cementera al cuerpo técnico principal en plena Liguilla. Ahora, el entrenador portugués que encontró en Chivas la primera experiencia internacional de su carrera buscará eliminar al club que lo trajo a México.

El impacto de Sergio Pinto en Santiago Sandoval, el héroe de Chivas

Dentro de aquel proceso de Sergio Pinto en las Fuerzas Básicas rojiblancas, también se destacó Santiago Sandoval, gran responsable de que el Guadalajara esté en las semifinales del Clausura 2026. El entrenador portugués le vio condiciones especiales desde el primer momento, aunque también trabajó aspectos puntuales de su juego: “Siempre fue un jugador que me encantó. Inicialmente era un jugador rebelde. Lo vi como un jugador muy diferencial”.

El estratega recordó que una de las principales exigencias hacia el juvenil estuvo relacionada con el sacrificio defensivo: “Me acuerdo de decirle: ‘Ey, hijo, aquí en la Sub-19 tienes jugadores muy buenos en tu posición. Tú eres muy bueno, pero los demás defienden. Aquí el que no defiende no juega’”. Hoy, el destino los volverá a cruzar en una semifinal: Sandoval como la gran esperanza rojiblanca y Sergio Pinto intentando eliminar al club que marcó el inicio de su carrera en México.