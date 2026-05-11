El joven canterano fue el héroe en la clasificación del Rebaño a las semifinales del Clausura 2026. ¿Qué puntaje tuvo su actuación?

Las Chivas de Guadalajara todavía disfrutan de la clasificación para las semifinales del Clausura 2026, donde tras vencer a Tigres UANL, se enfrentarán a Cruz Azul en busca de un lugar en la Final de la Liga MX. El Rebaño Sagrado debía ganarle a los Felinos por dos goles de diferencia y el gran héroe fue Santiago Sandoval, canterano de 18 años que apareció en el momento clave para darle la alegría a todo el Estadio Akron.

Sandoval es uno de los jugadores que mejor representa al ciclo de Gabriel Milito como entrenador del Rebaño, ya que el argentino confió desde el inicio en el joven mediapunta, a quien debutó con tan sólo 17 años. Aunque en este semestre quedó algo más relegado, se sabía que las bajas por convocados a la Selección Mexicana abrirían posibilidades para nuevos elementos, y el hábil zurdo no la desaprovechó.

Con sus dos goles ante Tigres, Sandoval fue el héroe y se ganó el reconocimiento de toda la afición rojiblanca, pero también de los portales especializados que valoraron de gran manera su actuación. En un repaso por estos sitios de estadística avanzada, encontramos que el puntaje del joven canterano no baja de los 9 puntos.

Por ejemplo, 365 Scores calificó con un ‘9’ a Santi Sandoval vs. Tigres, pero esa fue la puntuación más baja que se encontró. Una de las más reconocidas, Sofascore, le puso un 9.3 a la actuación del canterano, mientras que la nota más alta se la llevó en BeSoccer, que directamente le otorgó un ’10‘ al autor de un doblete que pasará a la memoria de la afición rojiblanca.

Las puntuaciones que recibió Santi Sandoval

Sofascore: 9.3

Fotmob: 9.2

365Scores: 9

AIScore: 9.4

BeSoccer: 10

Flashcore: 9.4

El partido de Santiago Sandoval en números