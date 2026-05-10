Santiago Sandoval se convirtió en héroe para que Chivas avance a la Semifinal de la Liguilla. Tras el partido, el canterano rompió el silencio para dejar mensajes en redes sociales.

Chivas demostró que tiene equipo para pelear por el Clausura 2026 y superó por 2-0 a Tigres por la vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX. Santiago Sandoval anotó el doblete para quedarse con el boleto a Semifinales y rompió el silencio en redes sociales para dejar un mensaje a la afición.

Sin dudas Santi es uno de los futbolistas que pertenece al riñón de Gabriel Milito porque antes de darle oportunidad a Armando González el argentino se la jugó con este canterano para reemplazar a Roberto Alvarado. Con creces ha pagado la confianza que el canterano ya que no solo anotó ayer, sino que además ha anotado en otros momentos como en la jornada 9 con un golazo ante León.

Tras su doblete contra Tigres y lograr la clasificación de Chivas a la Semifinal de la Liguilla, Santiago Sandoval dejó un mensaje en redes sociales con el que identificó en una palabra lo que es el Club Deportivo Guadalajara. “FAMILIA”, escribió el canterano del Rebaño Sagrado en Instagram junto a imágenes del partido de ayer.

Los números de Santiago Sandoval en Chivas

Desde que Gabriel Milito le dio lugar en el primer equipo Santiago Sandoval anotó cinco goles, dos en el Apertura 2025 y los restante en el Clausura 2026. Jugó 31 partidos, dio una asistencia y vio 1342 minutos de juego.

Santiago Sandoval fue héroe en la victoria de Chivas. (IMAGEN GENERADA CON CHATGPT)

¿Cuándo volverá a tener acción Chivas?

El próximo fin de semana Chivas volverá a tener acción debido a que disputará la Semifinal de la Liguilla del Clausura 2026. El rival está por definirse, pero es claro que deberán jugar el sábado o domingo siguiente.