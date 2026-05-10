Santiago Sandoval brilló en la serie frente a Tigres y su actuación provocó elogios inesperados desde la prensa regia.

La actuación de Santiago Sandoval en la serie ante Tigres sigue dando de qué hablar, pues luego de marcar un doblete en el partido de Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026 y convertirse en el héroe de Chivas, el joven rojiblanco recibió un inesperada comparación.

Y es que esde Monterrey, Nuevo León, el periodista Miguel Ponce,dijo en RG La Deportiva que el elemento del Rebaño Sagrado era el Sergio Canales del Club Deportivo Guadalajara.

Durante un análisis posterior al encuentro, Miguel Ponce aseguró que lo hecho por Santiago Sandoval le recordó a lo conseguido por Sergio Canales en el Torneo Clausura 2024, cuando el español fue clave para que Rayados eliminara precisamente a Tigres en una edición del Clásico Regio.

Cabe mencionar que aquella vez, Sergio Canales apareció en el cotejo de Vuelta con un gol determinante que encaminó el pase de Monterrey a las Semifinales de dicho certámen.

“Nunca hubiera pensado que Chivas iba a ganar con un doblete de Santiago Sandoval. Tiene 18 años Santiago Sandoval y ya sabe lo que es eliminar a Tigres. Santi Sandoval ya hizo un Canales, eliminó a Tigres en Cuartos de Final también. Santi Sandoval es el Sergio Canales del Guadalajara”, mencionó el comunicador.

¿Quién será el rival de Chivas en Semifinales?

El rival del Club Deportivo Guadalajara en las Semifinales del Torneo Clausura 2026 se definirá tras el resultado del Clásico Capitalino. En caso de que Pumas consiga avanzar, Chivas se enfrentará a Cruz Azul; sin embargo, si el vencedor es el América, las Semifinales nos regalarán una nueva edición del Clásico Nacional.