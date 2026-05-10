El Club Deportivo Guadalajara cambiará de sede para las Semifinales del Torneo Clausura 2026; sin embargo, esta modificación llega en uno de los mejores momentos para el equipo de Gabriel Milito, pues acumulan 14 partidos seguidos sin conocer la derrota en el Estadio Akron.

En ese periodo, Chivas presume un saldo de 11 victorias y tres empates, convirtiendo al Estadio Akron en una auténtica fortaleza, ya que su última derrota del Rebaño Sagrado en casa fue el 20 de septiembre de 2025, cuando los Diablos Rojos del Toluca se impusieron 3-0 en el Torneo Apertura 2025.

Desde aquel tropiezo, el Club Deportivo Guadalajara acumula siete meses sin perder en el Estadio Akron, una racha que ha fortalecido tanto el funcionamiento futbolístico como la confianza del plantel y ahora regresará hasta el Torneo Apertura 2026.

Estadio Akron será entregado el 13 de mayo a la FIFA.

La postura de Gabriel Milito sobre el cambio de sede para las Semifinales

Luego de vencer a los Tigres en los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026, Gabriel Milito se pronunció al respecto sobre dejar el Estadio Akron para las Semifinales ya que el 13 de mayo será entregado a la FIFA de cara a la Copa del Mundo.

“Nos sentimos super cómodos con nuestra gente, con nuestra afición; la conexión está, pero más allá de trasladarnos al Jalisco, la conexión va a seguir estando. Los jugadores se van a seguir brindando por el escudo al máximo”, comentó.



