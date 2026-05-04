En la semana previa a un partido decisivo, en Chivas de Guadalajara comienzan a aparecer voces que buscan encender el ánimo de la afición de cara a la vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026, donde el Rebaño volverá a enfrentarse a Tigres UANL. Tras la derrota 3-1 fuera de casa, el equipo rojiblanco está obligado a ganar por al menos dos goles en el Estadio Akron para avanzar a semifinales.

En ese contexto, Omar Govea dejó un mensaje claro a través de los canales oficiales del club: “¡Que retumbe el Akron mi gente! Con ustedes lo vamos a sacar adelante. Confiemos y hagamos sentir nuestro estadio”, dijo el mediocampista de 30 años.

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Govea fue uno de los puntos rescatables del equipo en la ida frente a Tigres UANL, donde incluso asistió a Ricardo Marín en el 1-0 parcial. Sin embargo, el desarrollo del partido terminó siendo adverso para Chivas, que ahora deberá apelar a su fortaleza como local para revertir la serie ante el mismo rival.

Más allá de lo futbolístico, el mensaje de Govea se enmarca en un contexto donde el club busca generar un clima de unión y confianza en la previa del partido de vuelta frente a Tigres. En los últimos días, tanto jugadores como directivos han utilizado sus redes sociales para enviar señales en esa misma línea, apuntando a fortalecer el vínculo con la afición.

Chivas quiere hacerse fuerte en el Estadio Akron

El objetivo es claro: transformar el Estadio Akron en un factor determinante ante Tigres UANL. Chivas ha mostrado solidez en casa a lo largo del torneo, con seis triunfos, dos empates y ninguna derrota, aunque el desafío no será menor, especialmente por las bajas que arrastra el equipo debido a convocatorias a la Selección Mexicana.