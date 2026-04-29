La Liguilla del Clausura 2026 está a punto de comenzar y Chivas llega como uno de los equipos protagonistas, aunque también como el más afectado por la Selección Mexicana al perder a cinco jugadores para la concentración extraordinaria de Javier Aguirre. A pesar de ello, al interior del plantel tienen muy claro el objetivo y la exigencia con la que deben afrontar la Fiesta Grande del fútbol mexicano.

En una reciente entrevista tras el entrenamiento del Guadalajara, Omar Govea se mostró firme, directo y con total confianza tanto en su nivel como en el del equipo, dejando en claro que el Rebaño Sagrado no llega como víctima a la Liguilla, sino como uno de los principales candidatos al título, enviando un mensaje claro a todos los rivales que estarán en la fase final.

Estas declaraciones toman aún más fuerza considerando el contexto, ya que Chivas se enfrentará a Tigres en los Cuartos de Final, un rival al que no han podido vencer en los últimos tres años y contra el que cayeron 4-1 en la fase regular, resultado que generó dudas en el entorno rojiblanco. Sin embargo, Govea no comparte esa preocupación y apuesta por una versión distinta del equipo en la instancia definitiva.

Además, tras haber superado su lesión, Omar Govea está llamado a ser titular y pieza clave en el medio campo, especialmente ante la ausencia de Brian Gutiérrez por convocatoria. Su rol será fundamental en el equilibrio del equipo, y hay confianza plena en que responderá dentro del terreno de juego, tal como lo ha hecho en otras ocasiones en las que ha respaldado sus palabras con rendimiento.

¿Cuándo jugará Chivas la ida de los Cuartos de Final contra Tigres en el Clausura 2026?

Chivas iniciará su camino en la Liguilla visitando a Tigres en el Estadio Universitario este sábado 2 de mayo a las 19:00 horas del centro de México. Será un partido cargado de tensión y con tintes de revancha para el Guadalajara, no solo por la derrota en fase regular, sino también por antecedentes recientes en instancias decisivas, lo que convierte esta serie en una de las más atractivas de los Cuartos de Final.