El entrenador del Guadalajara podría toparse con un problema para armar sus alineaciones, no solo por la cantidad de jugadores en el medio campo, sino hasta por cuestiones económicas.

La directiva de Chivas está obsesionada con conseguir el título de la Liga MX cuanto antes, por lo que estarían invirtiendo fuerte en refuerzos como Jordan Carrillo y Kevin Castañeda para conseguir una nueva estrella; sin embargo, esto podría traer consigo un problema para Gabriel Milito.

Aunque es bien sabido que en el Guadalajara las contrataciones deben contar con el visto bueno del entrenador argentino, es evidente de que la plantilla rojiblanca se está saturando de mediocampistas ofensivos, lo que comienza a ser una incógnita en el equipo tapatío.

Aunque si bien es cierto de que en el chiverío los encargados de la creación de futbol ofensivo suelen ser Efraín Álvarez y Roberto Alvarado, el chiverío ahora estaría contando con más alternativas como Brian Gutiérrez, Santiago Sandoval, Kevin Castañeda y Jordan Carrillo.

Independientemente de cuáles sean los jugadores que sean titulares, la realidad es que habría un conflicto económico debido a la fuerte inversión que estaría realizando la directiva para poder cerrar fichajes.

¿Cuánto pagó Chivas por cada uno de sus volantes ofensivos?

JUGADOR PRECIO Efraín Álvarez 7 mdd Brian Gutiérrez 5 mdd Jordan Carrillo 5 mdd Roberto Alvarado (Carta de Uriel Antuna) Santiago Sandoval Gratis Kevin Castañeda 3 mdd + carta de Yael Padilla Richard Ledezma Gratis

¿Por qué Chivas estaría comprando mediocampistas?

Una teoría que están develando varios comunicadores es que la directiva del Guadalajara estaría contemplando como inminente la salida de algún jugador en esa zona del campo, en donde el futbolista que más estaría llamando la atención en el extranjero sería Brian Gutiérrez.