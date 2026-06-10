En el Guadalajara tienen definido el plan de acción por si reciben alguna propuesta formal por alguno de los jugadores que participará en el Mundial con la Selección Mexicana.

La Copa del Mundo 2026 está a unas horas de dar comienzo, por lo que los ojos de todo el planeta estarán postrados en cada uno de los partidos, sobre todo el duelo inaugural entre México y Sudáfrica en donde habrá presencia de cinco futbolistas de Chivas.

Debido al interés que han ido despertando jugadores como Armando González, Brian Gutiérrez y Raúl Rangel, la directiva del Guadalajara que encabeza Amaury Vergara estaría consciente de que es cuestión de tiempo para que comiencen a aparecer ofertas por estas joyas con calidad de exportación para Europa.

Sin embargo, el reportero de As México, César Huerta, reveló que en la cúpula rojiblanca se ha tomado la decisión de hacer todo lo posible por retener a todos los futbolistas durante lo que resta del 2026, tratando de convencerlos de quedarse en el redil durante un torneo más.

“La directiva del Guadalajara, según lo que dice la gente que está adentro, trabajará en esto, en lograr que se queden. Como cualquier directiva están obligados a escuchar si hay alguna oferta, pero la intención o lo que dice la gente del Guadalajara, es que se queden al menos un semestre más todos los mundialistas“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Chivas ya recibió alguna oferta por alguno de sus jugadores?

Desde hace meses se han mencionado varios clubes que estarían interesados en diversos futbolistas del Guadalajara; sin embargo, el comunicador asegura que hasta el día de hoy, siguen sin recibir ni un ofrecimiento formal por ninguno.

“Al día de hoy, no hay una oferta por ningún ni por Brian Gutiérrez ni por Armando González. La directiva sí está enterada del interés que despiertan estos jugadores en varios clubes de Europa, pero al momento no hay ni una sola oferta“, concluyó.