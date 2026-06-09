Se reveló que hay dos elementos que le llaman la atención al timonel argentino para el primer equipo del Guadalajara, aunque arrancarán el semestre en la filial de Liga de Expansión.

Chivas está próximo a regresar a los entrenamientos para arrancar la pretemporada rumbo al Apertura 2026 bajo la tutela de Gabriel Milito, en donde se ha revelado que el entrenador argentino tendría a dos jugadores del Tapatío bajo la mira para subirlos, en un futuro, al primer equipo de forma definitiva.

La realidad es que aún es un misterio el cómo quedará conformado el plantel del Guadalajara para el próximo torneo, debido a la posibilidad de que algunos jugadores que están con la Selección de México puedan salir de la institución rumbo a Europa.

Sin embargo, el entrenador argentino tendría en el radar a dos juveniles que le estarían llamando la atención para ascenderlos al primer equipo y se trataría de Sergio Aguayo y Diego Latorre, quienes continuarían con el Tapatío, pero con posibilidades de ser llevados al primer equipo según reveló el comunicador Ricardo Durán.

“¿Qué es lo que va a pasar hoy con los juveniles del Guadalajara? Hay dos que van a estar en el Tapatío, que ya regresaron, hicieron pruebas médicas y están trabajando en pretemporada, pero que podrían ser utilizados en el primer equipo.

“Estoy hablando de Sergio Aguayo, que ya lo vimos en acción y el otro es Diego Latorre, que no hemos visto en acción, pero se ha convertido en un pilar en el Tapatío”, explicó el comunicador en una transmisión en YouTube.

¿Por qué regresarían al Tapatío si ya estuvieron en Liga MX?

Durante la Liguilla del Clausura 2026, ambos elementos fueron tomados en cuenta por Gabriel Milito para apuntalar la ofensiva, sobre todo por la ausencia de Armando González, por lo que en caso de que la Hormiga regrese al redil, ambos canteranos deberán seguir esperando su turno en la Liga de Expansión.

Otro factor que faltaría de resolver es sobre el futuro de Teun Wilke, quien también podría regresar y complicar más el ascenso de las jóvenes promesas de las fuerzas básicas.