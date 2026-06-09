Te presentamos las fechas más importantes del próximo torneo para todo aficionado del Guadalajara, en donde destaca el reencuentro con el Pelado.

La Liga MX por fin dio a conocer el calendario del Apertura 2026, por lo que Chivas ya conoce el camino que deberá seguir si desea bordar la estrella número 13 en el escudo en este torneo; sin embargo, hay fechas importantes que los aficionados marcarán en el calendario y a continuación te los presentamos.

Este semestre será atípico para el Guadalajara y sus seguidores, ya que será la primera ocasión en que el Rebaño se enfrentará a Matías Almeyda, quien regresó a la Liga MX para este Apertura 2026, pero lo hará al frente de los Rayados de Monterrey.

Por su parte, hay dos enfrentamientos que serán interesantes para los hinchas del chiverío, ya que como semestre tras semestre se coloca una estrellita en el calendario cuando el Rebaño se topará con sus máximos rivales que son Atlas y América.

¿Cuándo será el reencuentro de Chivas con Matías Almeyda?

Según el calendario de competencia del Apertura 2026, el Guadalajara y el Pelado se reencontrarán sobre un terreno de juego en la jornada 14 cuando el Rebaño visite el Estadio BBVA el 24 de octubre en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.

¿Cuándo se jugará el Clásico Nacional entre Chivas y América en el Apertura 2026?

El duelo entre los dos clubes más grandes de México se llevará a cabo en la jornada 9 en la cancha del Estadio Azteca, compromiso que se llevará a cabo el sábado 19 de septiembre a las 21 horas.

¿Cuándo se jugará el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas?

El duelo por el orgullo de Jalisco está programado para disputarse en la jornada 11, cuando el Rebaño vaya a su segunda casa, el Estadio Jalisco, para enfrentar a los Zorros el10 de octubre a las 19 horas.