Dos viejos conocidos volverán a cruzarse, esta vez desde los banquillos, con antecedentes que agregan un condimento especial al duelo en Guadalajara.

El próximo Clásico Tapatío no solo enfrentará a Chivas y Atlas dentro del terreno de juego. En los banquillos también habrá un duelo con historia entre dos viejos conocidos del futbol argentino: Gabriel Milito y Hernán Crespo. Ambos compartieron vestuario en la Selección Argentina durante gran parte de la década de los 2000 y ahora volverán a cruzarse como entrenadores en uno de los partidos más importantes de la Liga MX.

Mucho antes de dirigir al Guadalajara y al Atlas, respectivamente, Milito y Crespo coincidieron en la Albiceleste. Entre amistosos y competiciones oficiales disputaron nueve encuentros juntos con la selección mayor, registrando un balance de ocho victorias y un empate. Durante ese periodo fueron parte de una generación que reunió a figuras como Juan Román Riquelme, Javier Zanetti, Pablo Aimar y Roberto Ayala.

Hernán Crespo reemplazará a Diego Cocca como DT del Atlas (Getty Images)

Sin embargo, la relación entre ambos no quedó únicamente en los tiempos de compañeros. Años después, ya convertidos en entrenadores, comenzaron a construir una rivalidad desde los banquillos del futbol argentino. Sus caminos se cruzaron cuando Crespo dirigía a Banfield y Defensa y Justicia, mientras que Milito estaba al frente de Estudiantes de La Plata.

Los antecedentes favorecen al hoy estratega rojinegro. En los cuatro enfrentamientos que tuvieron como técnicos, los equipos de Crespo se quedaron con tres victorias, mientras que Milito solo logró imponerse en una ocasión. El antecedente más reciente fue en febrero de 2020, cuando Defensa y Justicia derrotó 2-1 a Estudiantes en La Plata.

Más allá de las estadísticas, ambos comparten una visión ofensiva del futbol, aunque con matices diferentes. Milito suele apostar por el control del juego a través de la posesión y las estructuras colectivas, mientras que Crespo se caracteriza por una propuesta más vertical y adaptable según el rival. Esa diferencia de estilos promete añadir un atractivo especial al duelo entre Guadalajara y Atlas.

Imagen generada con IA Chat GPT.

¿Cuándo se enfrentan Chivas contra Atlas?

El calendario del Apertura 2026 ya está definido y marca que el Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas tendrá lugar el próximo sábado 10 de octubre de 2026, por la Jornada 11. El Rebaño Sagrado viene de ganar los últimos dos encuentros entre ambos equipos.