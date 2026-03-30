Las Chivas de Guadalajara marchan como líderes del Clausura 2026 en la Liga MX, por lo que hay mucha ilusión entre los fanáticos debido al buen nivel que muestra el equipo dirigido por Gabriel Milito. En días sin actividad oficial por la Fecha FIFA, en la que la Selección Mexicana incluyó a cinco jugadores rojiblancos, el Rebaño disputó un amistoso en suelo estadounidense frente al Atlas y continuó con su racha victoriosa.

Chivas se impuso en el Clásico Tapatío de Los Ángeles

El Guadalajara se quedó con una nueva victoria en su rivalidad frente al Atlas, esta vez por 1-0 en Estados Unidos. Ángel Sepúlveda anotó el único gol del encuentro, en el que Milito dio rodaje a elementos que vienen sin tanta continuidad. El Rebaño formó con Óscar Whalley; Miguel Gómez, Gilberto Sepúlveda, Diego Campillo, Miguel Tapias, Jonathan Pérez; Efraín Álvarez, Ruben González, Yael Padilla; Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda.

Tres debuts en las Chivas de Gabriel Milito

Tal y como se esperaba, en el complemento se dieron algunas modificaciones para repartir los minutos y probar nuevas variantes. Allí se dieron los debuts de Leonardo Jiménez, carrilero derecho del Tapatío, que trae un gran nivel en este Clausura 2026. Y también Hugo Mata, joven mediapunta del Sub-21, quien fue una de las sorpresas en la convocatoria e hizo su debut. El restante fue Jonhatan Pérez, flamante fichaje del Guadalajara para este semestre. Por su parte, Sergio Aguayo, delantero del Tapatío, también tuvo minutos, aunque ya había debutado en la pretemporada.

Luis Romo regresó a las canchas

Otra buena noticia que dejó el Clásico Tapatío en suelo estadounidense fue el regreso de Luis Romo a las canchas. El capitán rojiblanco ingresó desde la banca tras algunas semanas fuera por lesión: primero había sufrido una dolencia frente a Mazatlán y luego se resintió en su apresurada vuelta frente a Toluca. Todo indica que podrá estar disponible para el próximo partido frente a Pumas por la Liga MX.

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Empate son sabor a derrota para Chivas Femenil

Por la Jornada 14 de la Liga MX Femenil, Chivas empató por 1-1 en su visita a Tijuana, sumando su tercera igualdad consecutiva en el torneo. Las rojiblancas lo ganaban con un gol de la joven Mía Urbano, pero Xolos llegó al empate a los 99 minutos de partido y privó al Rebaño de dos unidades. Las dirigidas por Antonio Contreras siguen en el 6° lugar de la tabla, aunque con un partido pendiente frente a Juárez.

Derrota del Tapatío ante Mineros

Por su parte, en el duelo correspondiente a la Jornada 12 de la Liga de Expansión MX, Tapatío cayó por 2-1 en su visita a Mineros. El Filial rojiblanco afrontó algunas bajas por llamados al primer equipo, como Leonardo Jiménez y Sergio Aguayo. El gol fue convertido por Vladimir Moragrega, quien sigue como líder de goleo gracias a sus siete anotaciones. Los dirigidos por Pepe Meléndez se ubican en el 4° lugar y volverán a jugar este 7 de abril ante Tlaxcala.