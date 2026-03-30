Roberto “Piojo” Alvarado aseguró que se marcha con sensaciones positivas tras el empate sin goles frente a Portugal, en un duelo que marcó la reapertura del Estadio Banorte, destacando el esfuerzo colectivo del equipo pese a no haber logrado la victoria.

“Obviamente, siempre hay cosas positivas y cosas negativas, pero nos vamos contentos y con ganas de seguir mejorando para estar mejor. Creo que para mí es especial regresar al Azteca, me tocó aquí jugar una final, ganar y poder estar aquí. Es muy bonito poder jugar en este estadio con toda la gente y simplemente simplemente eso”, dijo en zona mixta.}

Asimismo, el extremo de Club Deportivo Guadalajara destacó que Javier Aguirre también se mostró conforme con el funcionamiento, valorando la solidez y el orden que mostraron a lo largo del partido.

“Creo que Javier se ha quedado tranquilo con el funcionamiento. Si bien sabíamos que no iba a ser fácil, él sabía que era un rival complicado, y hace mucho no teníamos un rival top, y hoy creo que tratamos de hacer las cosas de la mejor manera”, finalizó.

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¿Cuándo volverá a jugar la Selección Mexicana?

La Selección Mexicana vuelve a la actividad este martes 31 de marzo ante la Selección de Bélgica, en el Soldier Field, hogar de los Chicago Bears, y está programado para iniciar a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.