Cuando todo apuntaba a un empate sin goles en el Clásico Tapatío, Ángel Sepúlveda apareció en el momento clave: tras un tiro de esquina a favor de Chivas, peinó el balón con precisión para romper el cero y poner el 1-0 al minuto 56.

El exjugador de Cruz Azul, se convirtió en el protagonista del Clásico Tapatío al marcar el gol que rompió el empate sin goles ante Atlas en un duelo que se mantenía cerrado y con pocas oportunidades claras.

La anotación llegó al minuto 56, luego de un tiro de esquina a favor del Rebaño Sagrado. Ángel Sepúlveda se anticipó a la defensa rojinegra y peinó el balón con precisión dentro del área, dejando sin oportunidad al arquero rival y desatando la euforia de los aficionados presentes.

Cabe mencionar que el gol del “Cuate” cambió por completo el ritmo del partido, obligando a los “Zorros” a adelantar líneas en busca del empate, lo que abrió espacios para que Chivas pudiera generar peligro al contragolpe.

¿En qué lugar se ubica Chivas en el Torneo Clausura 2026?

El Club Deportivo Guadalajara se ubica en la primera posición de la tabla general del Torneo Clausura 2026 con 30 unidades, producto de 10 victorias y dos descalabros.