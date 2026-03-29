Una de las grandes noticias en el empate de México ante Portugal fue en relación a que Brian Gutiérrez fue de arranque. Tras el partido Javier Aguirre confirmó en conferencia de prensa que ven en el futbolista de Chivas el reemplazo ideal de Marcel Ruiz.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado sufre en cada cruce que se verá en la fecha FIFA porque los futbolistas citados por el Vasco son parte importante del once ideal de Gabriel Milito. Es más, pasa los partidos y son más los jugadores que son tenidos en cuenta por el entrenador nacional para la lista final de la Copa del Mundo.

En medio de este contexto, todo Chivas se sorprendió de grata manera debido a que Brian Gutiérrez fue de titular en el empate en cero entre México y Portugal. Tras el partido, Javier Aguirre confirmó en conferencia de prensa que citaron al mediocampista rojiblanco porque consideran que tiene el perfil ideal para reemplazar a Marcel Ruiz.

Brian Gutiérrez fue titular ante Portugal. (Foto: IMAGO7)

“Brian jugó ahí en Chicago. Chivas lo pone doble pivote con llegada. Nosotros lo traemos y lo hemos puesto de volante con tres o por fuera. Hizo gol con Islandia saliendo por esa posición. Son muy parecidos con Marcel, que era un tipo muy importante. Estamos buscando con estos dos perfiles parecidos en cuanto a querer la pelota, a trasladarlo rápido, a no perderla, en los duelos mano a mano son más ofensivo”, expresó.

¿Cuándo se vuelve a presentar la Selección Mexicana?

México volverá a tener acción en esta fecha FIFA cuando enfrente el próximo martes a Bélgica en Estados Unidos. El partido se llevará a cabo desde las 19:00 del Centro de México y podrá verse por TV Azteca y TUDN.