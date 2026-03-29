La Selección Mexicana llevará adelante un nuevo amistoso de cara al Mundial 2026 tras haber enfrentado a Bolivia, Panamá, Islandia y recientemente a Portugal, con quien igualó 0-0 en un resultado que no dejó buenas sensaciones en la afición. De cara al debut con Sudáfrica, el Tri se medirá ahora ante Bélgica en el Soldier Field, por lo que repasamos cómo, dónde y cuándo ver en VIVO y EN DIRECTO a los cinco jugadores de Chivas: Raúl Rangel, Richard Ledezma, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando González.

Javier Aguirre ultima detalles para llegar de la mejor manera al inicio de la Copa del Mundo 2026 en el que el conjunto nacional será anfitrión. Por esta razón, el Vasco pidió pruebas de fuego en las siguientes fechas FIFA, por lo que se enfrentó al seleccionado luso y ahora cerrará ante el combinado belga.

De cara a los próximos amistosos el entrenador de la Selección Nacional de México decidió que Chivas vuelva a ser la base de su convocatoria ante el gran momento que vive en la Liga MX. Por esta razón el técnico del Tri decidió convocar a Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Armando González, Brian Gutiérrez y Richard Ledezma. Los cinco tienen altas posibilidades de colarse a la lista final para el Mundial 2026.

¿Cuándo y dónde juegan México vs. Bélgica por el amistoso de preparación para el Mundial 2026?

El juego entre México y Bélgica se llevará adelante el próximo martes 31 de marzo en el Soldier Field de Chicago, casa de los Chicago Bears de la NFL. El mismo comenzará a disputarse a las 19:00 del Centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO México vs. Bélgica por la Fecha FIFA para el Mundial 2026?

Al igual que en los encuentros anteriores, el partido se podrá seguir EN VIVO y EN DIRECTO en México a través de TUDN, Canal 5, Azteca 7, Azteca Deportes Network y el servicio de streaming VIX. Por su parte, en Estados Unidos estará disponible por Univision, TUDN y FuboTV. Obviamente, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con los jugadores rojiblancos en este amistoso de preparación para el Mundial 2026.