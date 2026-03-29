El amistoso entre México y Portugal, con una fuerte presencia de jugadores rojiblancos, acabó sin goles pero sirvió para que el Tri pueda medir fuerzas ante una de las selecciones europeas más poderosas. El entrenador Javier Aguirre pudo sacar conclusiones de lo que fue el rendimiento de su equipo, además de probar variantes y sociedades dentro del campo. Entre esas decisiones, hubo una mala noticia para el goleador de Chivas, Armando González.

La Hormiga todavía pelea por un lugar en la próxima Copa del Mundo, donde los predilectos del Vasco son Raúl Jiménez y Santiago Giménez, dos atacantes que militan hace un tiempo en el futbol europeo. Sin Bebote en esta convocatoria por lesión, las otras opciones fueron Armando González y Germán Berterame, además de Julián Quiñones, quien también puede jugar como delantero pero en el Tri lo ha hecho más por la banda.

Armando González ingresó a los 78′ en reemplazo de Erik Lira (Getty Images)

Lo cierto es que tal y como se esperaba, Raúl Jiménez fue el ‘9’ titular de México para recibir a Portugal. La Hormiga trae un gran rendimiento con el Guadalajara y gran parte del público mexicano quiere verlo en acción durante la próxima Copa del Mundo. Sin embargo, lo preocupante fue que Aguirre recurrió a Germán Berterame como primera opción para ingresar en lugar de Raúl.

De todas maneras, la Hormiga sí que tuvo la oportunidad de saltar al campo de juego bajo una ovación del público presente. En los 13 minutos que estuvo sobre el campo, se las ingenió para disponer de la chance más clara de México durante todo el encuentro, aunque no la pudo aprovechar y eso también le despertó ciertas críticas. Lo preocupante, de todas formas, parece ser esa predilección del seleccionador por Berterame, ex Rayados y con presente en Inter Miami.

¿Hormiga González tendrá la prioridad contra Bélgica?

Tras igualar sin goles en el primer juego amistoso, México volverá a jugar este martes 31 de marzo frente a Bélgica en el Soldier Field de Chicago. Luego de que Berterame haya tenido más minutos ante Portugal, una opción es la de que el Vasco Aguirre tenga en mente intercambiar roles y probar antes con la Hormiga González como recambio -o desde el inicio- para equiparar la carga de minutos y las oportunidades a los delanteros que todavía pelean por un lugar en la lista final para el Mundial.