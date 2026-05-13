El silbante no fue imparcial y terminó ayudando a La Máquina, cometiendo equivocaciones que fueron directamente al marcador contra el Guadalajara.

El arbitraje sigue siendo un dolor de cabeza para Chivas en el Clausura 2026, en donde el silbante Maximiliano Quintero volvió a equivocarse en contra del Rebaño Sagrado para ayudar a Cruz Azul en las Semifinales de la Liga MX.

La jugada más importante del partido se suscitó en el segundo tiempo cuando el Guadalajara ya había recuperado la ventaja en el marcador por 2-1 gracias a un cabezazo de Ángel Sepúlveda, ya que Christian Ebere cayó en los linderos del área y el silbante decretó como penalti, incluso con la intervención del VAR.

Sin embargo, tras revisarse la jugada el analista arbitral, Fernando Guerrero, aseguró que la jugada no es infracción del futbolista rojiblanco, ya que el nigeriano fue el que buscó el contacto para dejarse caer, trampa en la que cayó todo el cuerpo arbitral.

“Nunca es penal. Ebere de Cruz Azul abre la pierna izquierda y él provoca el contacto con ese movimiento. El jugador de Chivas no comete ninguna falta en ese contacto”, explicó en su cuenta de X.

Maximiliano Quintero condicionó el partido desde el primer tiempo

Durante el arranque del duelo entre Guadalajara y Cruz Azul, el silbante cometió una equivocación gigantesca al no expulsar a Christian Ebere tras un claro pisotón sobre Diego Campillo. De haber mostrado el cartón rojo habría cambiado la tendencia del partido, ya que el africano engañó a Maximiliano Quintero para que marcaran el penalti que él mismo convirtió en el empate a dos.

Maximiliano Quintero perjudicó a Chivas contra Tigres en fase regular

El silbante ha dejado en claro que no es uno de los mejores que tiene la Liga MX, en donde en fase regular protagonizó otro escándalo contra el Guadalajara al no sancionar una clara expulsión contra Rodrigo Aguirre tras un pisotón sobre Fernando González.

Lo curioso es que en ese encuentro, al igual que contra Cruz Azul, el “perdonado” terminó anotando un gol minutos después, por lo que sus equivocaciones han ido directamente al marcador.

¿Cuándo y a qué hora se jugará el Chivas vs. Cruz Azul en el Estadio Jalisco?

El duelo de Vuelta de la Semifinal y que definirá al primer Finalista del Clausura 2026 se llevará a cabo el próximo sábado 16 de mayo en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.