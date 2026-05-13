El juvenil se mantiene como el mejor romperredes rojiblanco en la Fase Final gracias a una equivocación del guardameta celeste.

Santiago Sandoval se sigue convirtiendo en una de las máximas promesas de la cantera de Chivas para el futuro inmediato y volvió a convertirse en el héroe de la noche en las Semifinales contra Cruz Azul demostrando su inteligencia al aprovechar un regalo de Kevin Mier.

En un contragolpe a velocidad, Ricardo Marín hizo una pared con Sandoval, recibiendo un pase al espacio, en donde el 4K sacó un derechazo muy débil que contuvo el portero celeste; sin embargo, atacó mal la redonda y dio rebote.

Es por eso que Sandoval llegó por sorpresa y mandó la pelota al fondo de las redes, anotando su tercer gol en la Liguilla, recordando que le marcó doblete el fin de semana a los Tigres para sellar la remontada.

¿Cuándo y a qué hora se jugará el Chivas vs. Cruz Azul en el Estadio Jalisco?

El duelo de Vuelta de la Semifinal y que definirá al primer Finalista del Clausura 2026 se llevará a cabo el próximo sábado 16 de mayo en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.