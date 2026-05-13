Chivas enfrenta esta noche a Cruz Azul en la ida por la Semifinal de la Liguilla por el Clausura 2026. De cara al partido de esta noche repasamos qué sucede con el Rebaño Sagrado si esta noche gana, empata o pierde ante la Máquina Cementera de Joel Huiqui.
El equipo de Gabriel Milito llega a este encuentro clave con una victoria épica ante Tigres tras haber perdido 3-1 en la ida en Nuevo León. Santiago Sandoval le dio el pase a Semifinal gracias a un doblete en el segundo tiempo.
Por su parte, Cruz Azul logró imponerse sin ningún tipo de problema ante Atlas tras ganar en el marcador global por 4-2. Osinachi Ebere fue una de las figuras de la serie un doblete en el Estadio Jalisco.
¿Qué pasa si Chivas pierde, gana o empata ante Cruz Azul?
- Si Chivas supera a Cruz Azul: el Guadalajara en la vuelta debe ganar, empatar o hasta perder por la misma diferencia que logró en el Estadio Azteca para avanzar a la Final. No hay que olvidarse que ante igualdad en el marcador global avanza el mejor posicionado de la tabla.
- Si Chivas empata ante Cruz Azul: el Guadalajara en la vuelta necesitará ganar o empatar por cualquier tipo de resultado para avanzar a la Final. Una derrota en el Estadio Jalisco los deja afuera.
- Si Chivas pierde ante Cruz Azul: el Guadalajara en la vuelta necesita ganar por la misma diferencia que en el Estadio Azteca para de mínima igualar el marcador global. Un empate o una derrota los deja fuera de la Liguilla.