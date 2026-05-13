Chivas enfrenta a Cruz Azul en la ida de la Semifinal de la Liguilla en el Estadio Azteca. Conoce qué puede suceder si el Rebaño Sagrado gana, empata o pierde ante la Máquina Cementera.

Chivas enfrenta esta noche a Cruz Azul en la ida por la Semifinal de la Liguilla por el Clausura 2026. De cara al partido de esta noche repasamos qué sucede con el Rebaño Sagrado si esta noche gana, empata o pierde ante la Máquina Cementera de Joel Huiqui.

El equipo de Gabriel Milito llega a este encuentro clave con una victoria épica ante Tigres tras haber perdido 3-1 en la ida en Nuevo León. Santiago Sandoval le dio el pase a Semifinal gracias a un doblete en el segundo tiempo.

Por su parte, Cruz Azul logró imponerse sin ningún tipo de problema ante Atlas tras ganar en el marcador global por 4-2. Osinachi Ebere fue una de las figuras de la serie un doblete en el Estadio Jalisco.

¿Qué pasa si Chivas pierde, gana o empata ante Cruz Azul?