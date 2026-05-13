Chivas ya se prepara para partir al Estadio Azteca y enfrentar a Cruz Azul por la ida de la Semifinal de la Liguilla. De cara al partido Gabriel Milito confirmó una lista de 23 convocados. Para el duelo en Ciudad de México el técnico argentino decidió no tener en cuenta a Daniel Aguirre, quien se recupera de una lesión.
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Los 23 convocados de Chivas
- Porteros: Óscar Whalley y Sebastián Liceaga.
- Defensores: Gilberto Sepúlveda, Miguel Tapias, Diego Campillo, Bryan González, Miguel Gómez, José Castillo y Richard Ledezma.
- Mediocampistas: Fernando González, Omar Govea, Jonathan Pérez, Santiago Sandoval, Hugo Camberos, Efraín Álvarez, Yael Padilla, Samir Inda y Hugo Mata.
- Atacantes: Diego Latorre, Ricardo Marín, Ángel Sepúlveda y Sergio Aguayo.