Chivas enfrenta a Cruz Azul por la ida de la Semifinal de la Liguilla. Para el duelo en el Estadio Akron, Gabriel Milito confirmó los convocados.

Chivas ya se prepara para partir al Estadio Azteca y enfrentar a Cruz Azul por la ida de la Semifinal de la Liguilla. De cara al partido Gabriel Milito confirmó una lista de 23 convocados. Para el duelo en Ciudad de México el técnico argentino decidió no tener en cuenta a Daniel Aguirre, quien se recupera de una lesión.

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Los 23 convocados de Chivas