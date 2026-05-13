El entrenador del Guadalajara no pudo echar mano de uno de sus mejores defensores de cara al primer duelo frente a La Máquina por el pase a la Final.

Chivas está listo para encarar el siguiente duelo en su camino por el título número 13 en la historia de club; sin embargo, para llegar a la Final deberán medirse a uno de los equipos más poderosos de la Liga MX como Cruz Azul y Gabriel Milito no podrá echar mano de uno de sus mejores hombres: Daniel Aguirre.

El mexico-estadounidense despertó la ilusión de muchos aficionados debido a que fue parte de la comitiva que viajó a la Ciudad de México para el duelo en la cancha del Estadio Banorte; sin embargo, su presencia se debería a una estrategia para fortalecer al grupo más que por tener alguna probabilidad de jugar.

Hay que recordar que Aguirre sufrió una lesión muscular en el duelo contra Xolos de Tijuana de la jornada 17, en donde justo en la última jugada del partido sintió el pinchazo en el muslo, por lo que se ha perdido los dos duelos de la serie contra Tigres.

Según versiones extraoficiales, el zaguero rojiblanco tendría alguna probabilidad de reaparecer hasta la Final del Clausura 2026, aunque tampoco es seguro, pese a que su recuperación avanza satisfactoriamente.

¿Cuándo y a qué hora se jugará el Chivas vs. Cruz Azul en el Estadio Jalisco?

El duelo de Vuelta de la Semifinal y que definirá al primer Finalista del Clausura 2026 se llevará a cabo el próximo sábado 16 de mayo en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.