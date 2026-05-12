La afición del Guadalajara está enganchada y lista para revivir noches de gloria en el Coloso de la Calzada Independencia como hace muchos años.

Chivas se vio obligado a salir del Estadio Akron para encarar las Semifinales del Clausura 2026 en otro inmueble; sin embargo, para el Rebaño Sagrado no hay problema debido a que el Estadio Jalisco es su segunda casa y así lo confirmaron miles de aficionados rojiblancos.

Debido a la entrega del inmueble del Guadalajara a las autoridades de la FIFA para poder poner todo a punto para la próxima Copa del Mundo, el chiverío se mudó a su antigua casa, en donde los seguidores de la escuadra tapatía han respondido al llamado.

Pese a que la venta de boletos al público general se abrió a las 20 horas de este martes, el Rebaño confirmó poco más de una hora después, que los boletos estaban agotados para el duelo de Vuelta de las Semifinales contra Cruz Azul.

“¡SOLD OUT! En el estadio que quieran, las Chivas llenan y juegan de local. Otro reto superado con nuestros ChivaHermanos”, se anunció por las redes sociales oficiales del Guadalajara.

¿Cuántas personas le caben al Estadio Jalisco?

La mudanza de recinto fue positiva para Chivas, ya que al Estadio Akron le caben 46 mil 232 aficionados, mientras que al Estadio Jalisco le caben hasta 55 mil 20 personas, por lo que se espera que el sábado se viva una noche rojiblanca que haga vibrar a todo México.

¿Cuándo y a qué hora se jugará el Chivas vs. Cruz Azul en el Estadio Akron?

El duelo de Vuelta de la Semifinal y que definirá al primer Finalista del Clausura 2026 se llevará a cabo el próximo sábado 16 de mayo en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.