Chivas ya sabe quién va a ser el árbitro en su partido contra Cruz Azul, y no son buenas noticias para el equipo.

La polémica arbitral ha sido uno de los temas más comentados en la presente Liguilla, y aunque Chivas no tuvo mayores problemas con el arbitraje durante los Cuartos de Final, sí viene arrastrando varias jugadas controvertidas desde las últimas jornadas de la fase regular. Esto ha provocado que la afición rojiblanca tenga a los silbantes bajo una enorme lupa, especialmente de cara a una semifinal tan importante contra Cruz Azul.

Entrada de Rodrigo Aguirre sobre Fernando González.

Ahora, se confirmó que el árbitro encargado de dirigir la ida entre Cruz Azul y Chivas será Maximiliano Quintero, un silbante que no trae precisamente buenos recuerdos para el Guadalajara. De hecho, el Rebaño Sagrado arrastra una pésima racha en los encuentros dirigidos por él, situación que inevitablemente ha comenzado a preocupar a la afición rojiblanca antes del compromiso de este miércoles.

Maximiliano Quintero dio de qué hablar en el Tigres vs Chivas.

Uno de los partidos donde más polémica generó Maximiliano Quintero fue precisamente en el Tigres vs Chivas, cuando Rodrigo Aguirre realizó una durísima “plancha” sobre Fernando González que parecía claramente de tarjeta roja. Sin embargo, el árbitro decidió mostrar únicamente la amonestación, una decisión que quedó todavía más señalada posteriormente, ya que el Búfalo terminó marcando un gol y aportando una asistencia en aquel encuentro.

El historial de Maximiliano Quintero.

Por si eso fuera poco, las estadísticas tampoco favorecen demasiado al Guadalajara con Maximiliano Quintero como árbitro. Chivas solamente ha logrado ganar uno de los cuatro partidos que le ha dirigido el silbante, siendo ese triunfo el conseguido ante Necaxa en la Jornada 10 del Apertura 2026. Después de ello, el Rebaño acumula tres derrotas consecutivas bajo su arbitraje: frente a Querétaro el torneo pasado y ante Cruz Azul y Tigres en el actual semestre.

Maximiliano Quintero es un árbitro que suele sacar muchas tarjetas en sus partidos

Otro detalle que Chivas deberá tomar muy en cuenta es la facilidad con la que Maximiliano Quintero muestra tarjetas amarillas. En el Cruz Azul vs Chivas correspondiente a la Jornada 7, el árbitro sacó la impresionante cantidad de 10 amonestaciones, mientras que en el Tigres vs Chivas mostró seis cartones amarillos.

Esto deja claro que se trata de un silbante que no suele perdonar faltas ni actos de indisciplina dentro del terreno de juego, algo que obligará al Guadalajara a mantener mucha concentración y evitar caer en provocaciones durante una semifinal que seguramente estará cargada de intensidad y tensión desde el primer minuto.