Chivas atraviesa uno de sus momentos más emocionantes del semestre luego de eliminar a Tigres en una noche inolvidable para la afición rojiblanca, donde Santiago Sandoval terminó convirtiéndose en el gran héroe gracias a su doblete. Sin embargo, la enorme confianza que Gabriel Milito tiene en el joven canterano ya se podía percibir incluso antes del partido, algo de lo que fueron testigos los 2500 aficionados presentes y las propias cámaras oficiales del club.

Todo ocurrió durante el entrenamiento especial que el Guadalajara realizó junto a su afición como parte de los festejos por el aniversario número 120 de la institución. Miles de seguidores rojiblancos acudieron al Estadio Akron para apoyar al equipo previo al duelo contra Tigres y, al finalizar la práctica, jugadores, cuerpo técnico e incluso Amaury Vergara se acercaron a las gradas para convivir y cantar junto a la afición. En medio de todo ello, llamó la atención que Gabriel Milito permaneciera constantemente muy cerca de Santiago Sandoval.

De hecho, cuando la emoción terminó desbordando al entrenador argentino y comenzó a cantar con mucha más intensidad como un aficionado más, Milito abrazó a Santiago Sandoval para cantar junto a él, provocando incluso una sonrisa del joven futbolista rojiblanco. La escena dejó muy claro que el canterano siente completamente el respaldo y la confianza de su entrenador, algo que terminó reflejándose también dentro de la cancha.

Santiago Sandoval fue titular frente a Tigres y, tras la actuación que tuvo, todo apunta a que repetirá en el once inicial para enfrentar a La Máquina. Estos encuentros podrían terminar siendo determinantes para su carrera, especialmente si logra mantener el nivel que mostró el pasado sábado, cuando se convirtió en el gran héroe de una noche inolvidable en un Estadio Akron completamente lleno.

Santiago Sandoval está valuado en 2 millones de euros, pero su valor podría subir muy pronto

El crecimiento de Santiago Sandoval también ya comenzó a reflejarse en su valor de mercado. De acuerdo con Transfermarkt, el joven futbolista duplicó su cotización estimada durante el Clausura 2026, pasando de un millón de euros al inicio del torneo a dos millones tras la actualización realizada en marzo.

Sin embargo, dentro de Chivas saben que el talento y el potencial del canterano podrían colocar su valor mucho más arriba en muy poco tiempo. La calidad que ha mostrado a su corta edad y el impacto que ya comienza a tener en partidos decisivos hacen pensar que muy pronto Transfermarkt podría volver a actualizar considerablemente el valor de Santiago Sandoval.