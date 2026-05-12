Chivas superó a Tigres y se prepara para chocar ante Cruz Azul. En medio de este contexto, revelan que Gabriel Milito se molestó con sus jugadores.

Sin dudas el sábado pasado se vivió una verdadera fiesta en el Estadio Akron debido a que el Guadalajara remontó un partido increíble ante Tigres para avanzar a la Semifinal de la Liguilla. Tras lo sucedido en el Gigante de Zapopan Fernando Cevallos revelaron que Gabriel Milito se mostró molesto con sus jugadores porque en el vestidor festejaban por una clasificación.

No caben dudas de que el Rebaño Sagrado quedó con la moral en alto luego de haber gestado un milagro cuando todo el mundo lo daba por perdido ante el equipo de Guido Pizarro. A su vez, el conjunto rojiblanco volvió a sus raíces debido a que desplegó su mejor versión de futbol desde la victoria por goleada ante Puebla.

Tras lo vivido en el Estadio Akron, Fernando Cevallos reveló que Gabriel Milito terminó enojado con sus jugadores. Según el periodista de Fox Sports, el argentino estaba molesto porque se generó una fiesta cuando no se ganó nada.

Gabriel Milito molesto con los jugadores de Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Después del partido contra Tigres, de repente el vestuario de Chivas se hace una fiesta. Estaban festejando y gritando. Había cierta algarabía y entró Milito y los mandó callar a todos. Y les dijo ‘¿Pero qué estamos festejando si no hemos ganado absolutamente nada?’ Está bien, hay que ir paso a paso, se consiguió el objetivo, fue una remontada histórica, está bien, quedémonos con esto, pero, señores, aterricemos”, reveló Cevallos.

¿Qué canales transmitirán la ida de Chivas vs. Cruz Azul?

El partido entre Cruz Azul y Chivas se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Canal 7 de Azteca Deportes, Canal 5, TUDN y VIX. De todas maneras, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda dentro y fuera de la cancha del Estadio Azteca.