Chivas se prepara para enfrentar a Cruz Azul en las semifinales del Clausura 2026, en una serie donde el Guadalajara necesitará ejecutar prácticamente partidos perfectos si quiere eliminar a La Máquina y meterse a la gran final. El reto luce todavía más complicado si se toma en cuenta que Gabriel Milito todavía no ha logrado derrotar al conjunto cementero desde que llegó al banquillo rojiblanco, motivo por el cual la afición quiere ver a los mejores hombres posibles dentro del terreno de juego.

Precisamente por ello, hay un cambio muy específico que muchos aficionados rojiblancos están pidiéndole a Gabriel Milito para el partido de ida. La petición está en la delantera, pues tras el gran impacto que tuvo Sergio Aguayo durante los pocos minutos que disputó frente a Tigres, una parte importante de la afición quiere verlo como titular en lugar de Ángel Sepúlveda para enfrentar a Cruz Azul.

La afición de Chivas quiere ver más a Sergio Aguayo.

Y es que aunque el trabajo de Ángel Sepúlveda ante Tigres estuvo mucho más enfocado en la retención del balón y el juego de espaldas, muchos seguidores consideran que su rendimiento terminó quedando por debajo de las expectativas. En contraste, Sergio Aguayo sorprendió por el enorme dinamismo y peligro que generó en ataque, e incluso tuvo una oportunidad muy clara para marcar el 3-0 que hubiera sepultado definitivamente a Tigres en el Estadio Akron.

Sin embargo, considerando que Sergio Aguayo apenas está viviendo sus primeros partidos con el Primer Equipo del Guadalajara, luce poco probable que Gabriel Milito decida mandarlo como titular en una serie tan exigente como unas semifinales ante Cruz Azul. Aun así, todo apunta a que el joven delantero sí podría comenzar a recibir más minutos en los próximos encuentros, especialmente si el contexto del partido permite explotar su velocidad y capacidad ofensiva.

Sergio Aguayo ha demostrado su gran talento toda la temporada con el Tapatío

Sergio Aguayo ya lleva prácticamente todo el año futbolístico destacando por su capacidad goleadora y aporte ofensivo. Desde el torneo pasado, el atacante ha mostrado un nivel muy importante jugando con el Tapatío en la Liga de Expansión MX, convirtiéndose en una de las piezas más destacadas de la filial rojiblanca.

Para el presente torneo, su crecimiento provocó que comenzara a tener mucha más consideración dentro del Primer Equipo, motivo por el cual poco a poco dejó de sumar minutos con el Tapatío. Ahora, tras el impacto que tuvo frente a Tigres, muchos aficionados consideran que Sergio Aguayo está listo para asumir un rol todavía más importante con Chivas.